O maior perigo para a sociedade é a desinformação

A sétima edição do Festival de Filosofia de Abrantes está a decorrer e a provocação filosófica e de pensamento tem sido o principal tema do evento, que envolve outros assuntos como liberdade em construção e sentido crítico de pensamento. O vereador da Cultura do município, Luís Gomes, esteve na cerimónia de abertura, que contou com a presença da ex-eurodeputada e diplomata, Ana Gomes.