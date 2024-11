Centenário da Associação de Futebol de Santarém juntou a nata do desporto e da política da região

A Gala 100 Anos de Futebol no Ribatejo foi o culminar das comemorações do centenário da Associação de Futebol de Santarém, que foi distinguida com a Medalha de Ouro do Município de Santarém.

A Gala 100 Anos de Futebol no Ribatejo foi o culminar das comemorações do centenário da Associação de Futebol de Santarém (AFS). Na noite de 22 de Novembro, os claustros do Centro Nacional de Exposições, em Santarém, receberam a nata do futebol e da política distrital, juntando dezenas de dirigentes, atletas e ex-atletas, treinadores, autarcas, deputados, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e o secretário de Estado do Desporto, entre outras individualidades.

O presidente da Associação de Futebol de Santarém, Francisco Jerónimo, agradeceu a todos os que contribuíram para o trajecto de um século de vida da instituição, nomeadamente clubes, autarquias, atletas, árbitros dirigentes, FPF e muitos outros voluntários que contribuem para que a máquina do futebol distrital continue a funcionar. Foram homenageados antigos jogadores e jogadoras, treinadores, clubes centenários, dirigentes e o antigo árbitro internacional Alder Dante.

Francisco Jerónimo não escondeu também a emoção quando, no final do serão, recebeu a Medalha de Ouro do Município de Santarém, atribuída recentemente pelo executivo camarário. Antes, o presidente da AFS destaca o crescimento sustentado do número de atletas inscritos, que ronda os 10 mil esta época, e referiu que só se pode continua a crescer sustentadamente se esse esforço for acompanhado por novas e melhores infraestruturas. Nesse campo, destacou como bom exemplo o projecto da Academia de Futebol em Santarém, em parceria com o município escalabitano, cuja construção está para breve.

O presidente da FPF, Fernando Gomes, que está no final do seu último mandato, rotulou a AFS como “um pilar” do desenvolvimento desportivo nesta região e no país e aproveitou para fazer um balanço do seu consulado, enumerando os diversos títulos internacionais de selecções conquistados em futebol, futsal e futebol de praia, mas também o investimento de muitos milhões realizado na chamada Cidade do Futebol, em Oeiras. Deixou ainda palavras elogiosas para Rui Manhoso, antigo presidente da AFS e actual director da FPF também homenageado nessa noite, que considerou ser “uma referência pela sua dedicação ao desporto”.

O secretário de Estado do Desporto, Pedro Dias, também destacou Rui Manhoso no seu curto discurso e depois de congratular a AFS pelo centenário referiu que há que trabalhar para aumentar a prática desportiva no nosso país de forma consistente, com especial foco entre as mulheres e as pessoas com deficiência.

Os futebolistas Pedro Gomes e Jorge Cadete, os treinadores José Peseiro e João Henriques, o árbitro Alder Dante, as futebolistas Ana Valinho, Sofia Vieira e Maria João Xavier foram algumas figuras da região que marcaram presença para serem homenageadas pelo seu desempenho e projecção que atingiram a nível nacional.