O Alhandrense que deu novo fôlego ao futsal do ASC

Telmo Augusto é uma presença constante no futsal do Alhandra Sporting Club. A sua dedicação e resiliência são elogiados pelos seus pares. Já trabalhou na OGMA em Alverca e a montar automóveis na AutoEuropa. Hoje trabalha na pastelaria da família em Alhandra.

Telmo Augusto é vice-presidente do Alhandra Sporting Club e tem sido uma força motriz no desenvolvimento do futsal no clube. Confessa-se um optimista por natureza e acredita num futuro melhor para as novas gerações. Pouca coisa o irrita mas a ingratidão tira-o do sério.

