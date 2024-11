Motomagusto em Fazendas de Almeirim junta motards da região

Mais de três centenas de motards da região juntaram-se este sábado, 23 de Novembro, no motomagusto em Fazendas de Almeirim, uma iniciativa anual do Grupo Motard Aceleras da Charneca.

O bacalhau assado e as castanhas, com o convívio e a animação musical, foram alguns dos atractivos desta iniciativa que também contou com a presença de habitantes da freguesia do concelho de Almeirim que não têm moto.