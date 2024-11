Reino de Natal anima Santarém durante um mês

Programa de animação está de regresso a Santarém de 25 de Novembro a 25 de Dezembro com actividades em vários pontos da cidade.

Abriu mais uma edição do Reino de Natal em Santarém. De 25 de Novembro a 25 de Dezembro, o Jardim da Liberdade vai contar com o tradicional Mercadinho de Natal, street food e várias diversões.

A inauguração contou com a presença do presidente do município, João Leite, e vários outros autarcas.

No Largo Padre Chiquito está a Casa do Pai Natal e ali perto pode apreciar-se o “Maior Presépio do Ribatejo”.

Na Praça Sá da Bandeira está o presépio tradicional e na Praça Visconde Serra do Pilar há também entretenimento para os mais novos. Este ano, a novidade é a árvore de Natal gigante e natural no Largo da Piedade.