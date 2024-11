Os atletas da Sociedade Recreativa do Camarnal foram recebidos pela Câmara Municipal de Alenquer para assinalar os resultados alcançados na última época desportiva.

Atletas do Camarnal homenageados pela Câmara de Alenquer

Os atletas da Sociedade Recreativa do Camarnal foram recebidos segunda-feira à noite na Câmara Municipal de Alenquer como forma de homenagear o esforço e os resultados obtidos durante a época desportiva passada. O clube conta com campeões nacionais e europeus nas modalidades de laser run, biatlo, triatlo e mais de meia centena de atletas que treinam no centro de marcha e piscinas municipais.

Nos paços do concelho estavam à espera dos atletas o executivo da autarquia de Alenquer. O presidente do município, Pedro Folgado e os restantes vereadores parabenizaram os atletas que levaram o nome de Alenquer além-fronteiras. A treinadora Cristina Ponte foi aplaudida tendo em conta o trabalho desenvolvido em prol do desporto de formação.