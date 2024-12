Pais e Mães Natal percorreram quatro concelhos da região em duas rodas

Dezenas de motards vestidos de Pais e Mães Natal percorreram, no dia 1 de Dezembro, os concelhos de Benavente, Salvaterra de Magos, Almeirim e Coruche no 2.º Passeio de Pais & Mães Natal, promovido pelo Grupo Motard Família D’Estrada.

O espírito natalício invadiu as estradas da região no dia 1 de Dezembro com o 2.º Passeio de Pais & Mães Natal, organizado pelo Grupo Motard Família D’Estrada.

O evento, que encerrou a temporada de 2024 do grupo, reuniu dezenas de motards equipados a rigor para um percurso que atravessou os concelhos de Benavente, Salvaterra de Magos, Almeirim e Coruche.

A concentração iniciou-se junto ao Centro Social do Porto Alto, de onde os participantes partiram para um trajecto em torno dos 150 quilómetros que incluiu momentos de convívio e confraternização. O passeio culminou onde reinou o espírito de camaradagem e celebração.

A iniciativa destacou-se pelo ambiente festivo e pelo impacto visual de dezenas de motards vestidos de vermelho e branco, espalhando alegria por onde passaram.