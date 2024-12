Anabela Nogueira é feliz a ser motorista de autocarros

Para Anabela Nogueira ser motorista de autocarros na Rodoviária do Tejo é a melhor profissão do mundo. Um sonho antigo que concretizou perto de fazer 60 anos.

Quase a entrar nos 60 anos, Anabela Nogueira é a prova de que nunca é tarde para ir atrás dos sonhos. Depois de muito ambicionar um emprego ao volante de um veículo pesado, e de muitas portas lhe terem sido fechadas por ser mulher, encontrou na Rodoviária do Tejo aquele que diz ser “o melhor trabalho do mundo”.

Motorista há dois anos em Santarém, Anabela Nogueira entra sempre ao serviço com um sorriso no rosto. E se dúvidas houvesse da felicidade que sente nesta profissão bastaria olhar-lhe para as duas das unhas das mãos onde tem o logótipo da empresa.

Sempre que passa ao volante numa rua em Santarém há sempre alguém que lhe acena ou lhe dá um sorriso. Talvez pela simpatia de Anabela, ou talvez por ainda não ser assim tão comum ver mulheres a conduzir autocarros.