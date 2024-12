O MIRANTE premeia o mérito empresarial pelo 23º ano

O MIRANTE premiou o mérito de nove empresas e empresários esta quinta-feira, 5 de Dezembro, em Santarém. Os galardões Empresa do Ano, iniciativa que celebra 23 anos, teve lugar no Convento de S. Francisco, com a presença de centenas de convidados, entre empresários, dirigentes de instituições, autarcas e outras personalidades. Os prémios atribuídos foram o de Carreira Empresarial, Mulher Empresária, Jovem Empresário, PME, Micro e Empresa do Ano, bem como o Prémio Excelência, Prémio Prestígio e Prémio Empresa mais Exportadora.