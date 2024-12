Administradora da Quintinha d'aldeia diz que prémio do Galardão Empresa do Ano é que faz crescer a empresa

Susana Santos, administradora da Quintinha d'aldeia, considera que o prémio que O MIRANTE lhe atribuiu, de melhor Micro Empresa no Galardão Empresa do Ano é o que faz a empresa crescer todos os dias. O prémio foi entregue esta quinta-feira, 5 de Dezembro, no Convento de S. Francisco em Santarém.