Clínica Oliveira Saúde distinguida com prémio Prestígio do Galardão Empresa do Ano

João Oliveira, da Clínica Oliveira Saúde, agraciada por O MIRANTE com o prémio Prestígio, referiu na cerimónia do Galardão Empresa do Ano, que trabalhar em Benavente representa uma exigência maior. O prémio foi entregue na cerimónia que decorreu esta quinta-feira, 5 de Dezembro, no Convento de S. Francisco, em Santarém.