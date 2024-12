Fundador da Tecnorém diz no Galardão Empresa do Ano que o país precisa de pessoas que arriscam

Carlos Batista, fundador da Tecnorém, empresa agraciada com o prémio Excelência Empresarial no Galardão Empresa do Ano, iniciativa de O MIRANTE, disse na entrega do prémio que o país e a região precisa de empreendedores energéticos e pessoas que arrisquem. A cerimónia decorreu no Convento de S. Francisco, em Santarém, esta quinta-feira, 5 de Dezembro.