Maria João Serras diz com modéstia no Galardão Empresa do Ano que um dia será grande empresária

Premiada por O MIRANTE com o prémio Jovem Empresária, Maria João Serras, administradora da João Serras – Pneus e Combustíveis, em Mação, contou na cerimónia do Galardão Empresa do Ano o seu percurso de vida, a morte repentina do pai e a terminar disse que um dia será uma grande empresária. Os prémios foram entregues numa cerimónia no Convento de S. Francisco, em Santarém, esta quinta-feira, 5 de Dezembro.