Mulher empresária exalta a igualdade de género no Galardão Empresa do Ano

A administradora do Mosteiro do Leitão, Zita Freire, disse que a igualdade de género é uma das necessidades da actual sociedade, quando recebeu esta quinta-feira, 5 de Dezembro, o prémio Mulher Empresária, do Galardão Empresa do Ano, iniciativa de O MIRANTE, que há 23 anos premeia o mérito empresarial. A cerimónia decorreu no Convento de S. Francisco, em Santarém.