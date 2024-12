Premiado pela carreira, Manuel Pereira agradece o sucesso à família e funcionários

O fundador do grupo Ti Pereira, na área da panificação e pastelaria, em Abrantes, foi esta quinta-feira, 5 de Dezembro, agraciado com o Prémio Carreira, no âmbito do Galardão Empresa do Ano, iniciativa criada por O MIRANTE há 23 anos. Manuel Pereira agradeceu na cerimónia em Santarém, à família e funcionários.