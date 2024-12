Prémio Empresa do Ano atribuído por O MIRANTE à Italagro que destaca o trabalho dos agricultores

A Italagro, em Castanheira do Ribatejo, foi agraciada com o Galardão Empresa do Ano, prémio atribuído há 23 anos por O MIRANTE. Na cerimónia que decorreu esta quinta-feira, 5 de Dezembro, no Convento de S. Francisco, em Santarém, destacou-se o trabalho dos agricultores, que produzem o melhor tomate do mundo.