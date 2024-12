Prémio Empresa Mais Exportadora do Galardão Empresa do Ano com uma dupla Importância

Pedro Carvalho, administrador da Couro Azul, recebeu para a sua empresa o Prémio de Mais Exportadora, no âmbito do Galardão Empresa do Ano, iniciativa de O MIRANTE, destacando que esta distinção tem um duplo significado, porque a empresa faz 35 anos no seio de um negócio familiar que tem 85 anos. O prémio foi entregue esta quinta-feira, 5 de Dezembro, no Convento de S. Francisco, em Santarém.