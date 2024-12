Um Renault “quebra corações” que captou os olhares no Galardão Empresa do Ano

O Renault 5 está de volta, mais moderno, espaçoso e carregado de tecnologia sem com isso deixar de piscar o olho às marcas estilísticas do seu antecessor, vendido de 1972 até ao final da década de 1980 do século passado.

O novo 5, que era há muito aguardado pelos entusiastas do sector automóvel, foi apresentado em Santarém no Convento de São Francisco na tarde de quinta-feira, 5 de Dezembro, durante o Galardão das Empresas do Ano de O MIRANTE, através da Roques Vale do Tejo, que foi um dos patrocinadores do evento. O Renault 5 surge agora com motorização totalmente eléctrica, com baterias de 52 kWh e uma autonomia superior a 400 quilómetros e uma outra de 40 kWh com 312 km de autonomia. Frederico Roque, administrador da Roques Vale do Tejo, confirma que o modelo já pode ser experimentado e comprado e alguns até já começaram a sair do stand. “Estamos muito entusiasmados com este modelo que para muita gente nem precisa de apresentações. É um renascer de um modelo icónico como foi o 5 original”, conta.

O carro lança um apelo à tecnologia mas tem detalhes como só a Renault oferece, quer ao nível do design do interior quer incluindo configurações de audio no interior pela mão do músico Jean Michel Jarre. “A marca foi buscar muitos elementos de antigamente que aperfeiçoou e melhorou”, explica Frederico Roque, que destaca o comportamento dinâmico do modelo, com um chassi dócil, condução divertida e rápida e com uma resposta ao acelerador forte em binário como só os automóveis eléctricos podem oferecer.

“É um carro jovem, citadino, performante, que nos deixa apaixonados. É um carro que quebra corações e que vai agradar a quem acaba de tirar a carta e a quem já tem mais de 70 anos”, admite. Além disso, o novo 5 traz consigo a experiência acumulada da Renault no que toca ao fabrico de baterias e métodos de carregamento, tendo sido a primeira marca europeia a assumir o compromisso de electrificar a sua gama. No modelo de 52 kWh a marca garante tempos de carregamento de 30 minutos para ir dos 15% aos 80% da autonomia.

“Acredito que o 5 vai ser um sucesso e acho que é o modelo que mais se aguardava em Portugal neste momento. Conseguirmos apresentar o carro no galardão das empresas do ano de O MIRANTE é uma enorme honra para nós”, confessa o empresário.

Os preços do novo 5 começam, nesta primeira fase onde o carro tem mais equipamento, nos 35 mil euros mas daqui a algum tempo irá surgir uma versão mais acessível a começar na casa dos 28 mil euros.