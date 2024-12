Aviário de Santa Cita é a PME do Ano

O aviário, com um volume de negócios de 10 milhões de euros, conta com mais de três dezenas de colaboradores e tem investido em centros de produção mais amigos do ambiente e do bem-estar animal.

O Aviário de Santa Cita é uma empresa dedicada à exploração de galinhas reprodutoras que produzem ovos incubáveis, de onde nasce o pinto do dia. Sediada na freguesia de Asseiceira, concelho de Tomar, integra desde 2006 o Grupo Valouro. Nas diversas unidades tem em actividade 250 mil galinhas, produzindo 40 milhões de ovos por ano. A produção do Aviário de Santa Cita é destinada a unidades do grupo Valouro e a outras empresas do mercado nacional e espanhol. O aviário, com um volume de negócios de 10 milhões de euros, conta com mais de três dezenas de colaboradores e tem investido em centros de produção mais amigos do ambiente e do bem-estar animal.