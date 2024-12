Couro Azul é a Empresa Mais Exportadora

Liderada por Pedro Carvalho, neto do fundador do grupo, António Nunes Carvalho, a Couro Azul destaca-se pela inovação e valorização ambiental constantes ao longo do seu percurso de 35 anos.

A Couro Azul já revestiu 56 milhões de volantes de automóveis de marcas emblemáticas como Porsche, Volvo, Mercedes, Volkswagen ou Renault. O sucesso na indústria automóvel levou a empresa do concelho de Alcanena a estar presente também em comboios e aviões. A empresa de base familiar nasceu em 1989 no seio do Grupo Carvalhos, com uma experiência no sector dos curtumes que vem desde 1939. Liderada por Pedro Carvalho, neto do fundador do grupo, António Nunes Carvalho, a Couro Azul destaca-se pela inovação e valorização ambiental constantes ao longo do seu percurso de 35 anos. Exporta 94% dos seus produtos, que se distinguem pela estética e elegância do couro, sobretudo para países europeus.