Italagro é a Empresa do Ano

A HIT é uma empresa de processamento de tomate que se apresenta como uma referência na produção de molhos e ketchup. A qualidade é atestada pela preferência de marcas como a McDonald´s que há vários anos usa nos seus restaurantes o ketchup da empresa com fábrica em Castanheira do Ribatejo. Conhecida como Italagro, a fábrica tem capacidade para processar cinco mil toneladas de tomate por dia. Além da Italagro, que existe desde 1992, a HIT é dona da FIT, fábrica em Águas de Moura a laborar desde 1957. As duas têm capacidade para processar 510 mil toneladas de tomate por ano. O grupo, liderado por Shugo Yuasa, é desde 2012 detido maioritariamente pela japonesa Kagome, presente em 40 países.