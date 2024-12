Motards de Vialonga estreiam nova casa com desfile de Natal Solidário

O grupo motard Clube 300 inaugurou a sua nova sede em Vialonga, um projecto realizado no âmbito do Orçamento Participativo de Vila Franca de Xira. A celebração contou com o tradicional desfile de Natal solidário, onde os motards percorreram as ruas trajados a rigor.