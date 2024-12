Prémio Carreira Empresarial Manuel Pereira

A decisão de sair de casa aos 10 anos, porque o pai não lhe deu nada do que ganhou a vindimar em Almeirim, fez de Manuel Pereira um empreendedor. Constituiu um império na área da padaria e pastelaria. Emprega 240 pessoas e tem 17 lojas “Sabores do Ti Pereira”. O fundador da empresa de Abrantes, que diariamente gasta seis toneladas de farinha para fazer pão e fabricar 12 mil bolos, começou a cozer numa padaria do irmão o pão que distribuía numa bicicleta com seirão, e depois numa motorizada. Só parou dois anos devido a um acidente de mota. A fábrica só não trabalha dois dias por ano. Manuel Pereira é uma figura ímpar e uma referência num negócio de cêntimos, que factura milhões, e que já estendeu a distribuição à vizinha Espanha.