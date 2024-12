Com ambição de crescer, mas sem perder a sua essência, nasceu pelas mãos de Susana Santos e Paulo Piedade, que aliaram as receitas e métodos de confecção tradicionais à melhor matéria-prima.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Quintinha d’aldeia é a Micro Empresa do Ano

A Quintinha d’aldeia é uma empresa familiar sediada em Pernes, concelho de Santarém, especializada na produção de enchidos e charcutaria, em actividade desde 2014. Com ambição de crescer, mas sem perder a sua essência, nasceu pelas mãos de Susana Santos e Paulo Piedade, que aliaram as receitas e métodos de confecção tradicionais à melhor matéria-prima. O resultado só podia ser um: produtos de excelência que mantêm os sabores das tradições. Com uma equipa de profissionais que aposta na qualidade e segurança alimentar, a Quintinha d’aldeia é uma micro-empresa de referência, em crescimento em Portugal e além-fronteiras.