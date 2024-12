Tecnorém é Excelência Empresarial

Desde 19 de Outubro de 1989 que a Tecnorém é uma referência

no sector da construção civil e obras públicas. Profissionalismo, dinâmica e solidez são algumas das características que definem a empresa, para além da sua estrutura familiar que garante proximidade entre a administração, colaboradores e clientes. Carlos Batista é o presidente do conselho de administração do grupo, constituído por mais de uma dezena de empresas nas áreas da construção; engenharia do ambiente; saúde; indústria de madeiras; imobiliária; mecânica; equipamentos de hotelaria e soluções de manutenção, empregando directamente mais de 800 pessoas.

Carlos Batista é o administador de um grupo de excelência que merece um prémio Excelência.