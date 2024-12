Zita Freire é a Mulher Empresária

Zita Freire, administradora do Mosteiro do Leitão, com restaurantes na Batalha e em Torres Novas, que são referência gastronómica na região, é um exemplo de empreendedorismo no feminino.

no mundo empresarial. Uma decisão difícil, mas da qual não se arrepende a mulher empresária natural de Linhaceira, concelho de Tomar. Empatia, profissionalismo e ambição são características que assentam a Zita Freire, que não gosta de vitimização no mundo dos negócios onde, defende, as mulheres ainda precisam de mais tempo para provarem que são tão ou mais capazes do que os homens.