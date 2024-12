Empresas e empresários são motor do desenvolvimento da região V

Convidados da 23ª edição dos prémios Galardão Empresa do Ano de O MIRANTE destacam trabalhos dos empresários e empresas no desenvolvimento da região.

Na 23ª edição dos prémios Galardão Empresa do Ano de O MIRANTE conversámos com alguns convidados sobre que memórias guardam da iniciativa e a sua importância no reconhecimento do trabalho dos empresários e das empresas da região ribatejana. Aqui ficam alguns testemunhos partilhados durante a cerimónia que decorreu no Convento de São Francisco, em Santarém.