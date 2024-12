Máquina de escrever de Ilda Reis e José Saramago foi depositada no Museu da Máquina de Escrever da Golegã

A máquina de escrever da artista plástica Ilda Reis, que foi casada com José Saramago de 1944 a 1970, e que o autor de Memorial do Convento também usava para o seu trabalho diário, foi depositada nesta manhã de segunda-feira, 9 de Dezembro, no Museu da Máquina de Escrever na Golegã.

A máquina de escrever da artista plástica Ilda Reis, que foi casada com José Saramago de 1944 a 1970, e que o autor de Memorial do Convento também usava para o seu trabalho diário, foi depositada nesta manhã de segunda-feira, 9 de Dezembro, no Museu da Máquina de Escrever na Golegã. A máquina faz parte do espólio de Violante Saramago Matos, filha de dois dos artistas e intelectuais mais importantes das últimas gerações, Ilda Reis (1923- 1978) ainda recordada e reconhecida pela sua Obra, que correu mundo, assim como as dezenas de prémios que recebeu, e pelo escritor José Saramago, que ganhou o Nobel da Literatura. Durante a cerimónia, Violante Matos confessou que dedica um grande valor afectivo à máquina de escrever dos pais, e não era capaz de a doar ao museu, pelo que se comprometeu com o seu depósito. Violante Saramago partilhou com o público, que assistiu à cerimónia, várias histórias sobre a máquina e a sua utilização pelo pai e pela sua mãe.

Na cerimónia estiveram presentes o presidente da Câmara da Golegã, António Camilo, além do vice-presidente, Diogo Rosa, a neta de José Saramago, Ana Saramago Matos, além de outras entidades oficiais assim como uma turma de alunos da Escola Secundária da Golegã. Foi ainda entregue o diploma à jovem Maria Leonor da Silva Zibreira, por ter participado no concurso literário “cartas para este mundo e o outro”, promovido pelo Museu da Máquina de Escrever e pela fundação José Saramago, cuja carta vencedora foi dactilografada na máquina de escrever que agora pode ser vista em exposição na Golegã.