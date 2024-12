Aprofundar a democracia é um imperativo permanente deixado pelo 25 de Abril

Carlos de Matos Gomes, coronel reformado do Exército, acredita que aprofundar a democracia, desenvolvendo mais e melhores formas de pensar e de expressão, é a principal lição que se deve retirar 50 anos depois da revolução de 25 de Abril. O coronel foi um dos envolvidos na conspiração dos oficiais portugueses que originou a revolução de Abril e esteve presente na “Jornada de história local: 50 anos de 25 de Abril”, em Vila Nova da Barquinha, onde abordou a vida em democracia e uma reflexão sobre a actualidade.

Durante a sessão, foi ainda abordada a saúde no Médio Tejo, como o aparecimento dos primeiros hospitais e funcionamento actual, com os oradores Isabel do Carmo, Nelson Baltazar e Alexandre Tomás. Francisco Fanhais, ex-sacerdote católico e cantor português de intervenção, era um dos convidados para fechar a sessão com um momento musical, no entanto, por motivo de doença, não pôde comparecer.