Povo da Azinhaga saiu à rua para se despedir do “Zé Tó”

Mais de uma centena de pessoas e uma caravana com perto de meia centena de tractores juntaram-se na Azinhaga para se despedirem de José António Rodrigues, conhecido por todos como “Zé Tó”. Aos 38 anos, o agricultor, conhecido pela sua simpatia e irreverência, faleceu na sexta-feira, dia 13 de Dezembro, na sua casa, vítima de um ataque cardíaco. José António vivia com a sua namorada Nélia e deixa um filho com um ano de idade.

A caravana foi organizada pelo amigo de longa data, Duarte de Oliveira, que em conversa com O MIRANTE define “Zé Tó” como uma pessoa de sorriso fácil, brincalhão, que distribuía simpatia por onde passava e era sempre o primeiro a querer ajudar”. José Rodrigues sempre gostou, desde pequenino, da vida de campo e do mundo rural. “Desde sempre a sua vida foi dedicada à agricultura, tratorista de profissão, tinha gosto pelo que fazia. Todos os dias o seu trabalho era cuidar de terras, cuidar dos animais sempre com a sua boa disposição. Ao longo da sua vida foi fazendo muitas amizades, era conhecido em todo o lado por onde passava, havia sempre uma brincadeira, um carinho, uma risota, ninguém era indiferente à sua maneira de ser”, conta o amigo, acrescentando que na sua terra, Azinhaga, quando passava no tractor era rara a pessoa que não levantava a mão. “Ele buzinava para toda a agente cheio de orgulho”, refere Duarte de Oliveira.

José António Rodrigues fez parte de várias associações do concelho, como a Associação Olé Golegã e a Associação Touro à Corda. “O amor pela sua terra corria-lhe no sangue. Era muito dedicado à família, à sua esposa, muito dedicado ao seu filho. A sua gargalhada será sempre lembrada por todos aqueles que tiveram o prazer de conviver com ele”, vinca Duarte de Oliveira.