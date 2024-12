Presépios de Sal são atracção de Natal em Rio Maior

Presépios de sal, uma pista de gelo e um mercadinho de Natal são propostas do programa de Natal em Rio Maior, até 6 de Janeiro.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A edição 2024 do Natal em Rio Maior volta a ter como uma das atracções os 41 presépios de sal expostos na aldeia das Marinhas de Sal, alguns deles de grandes dimensões. Mas até dia 6 de Janeiro de 2025 há muitos outros motivos de interesse, não só na aldeia das salinas como no Jardim Municipal de Rio Maior, onde está a Tenda de Natal, uma pista de gelo, um mercadinho de Natal e outras diversões.

O Pai Natal conta com duas casas, uma na Praça do Comércio, em Rio Maior, e outra nas Marinhas do Sal, sendo a ligação entre os dois pontos feita pelo tradicional Comboio de Natal.