Vilafranquense Miguel Prata Roque é candidato à FAUL

Jurista e professor universitário esteve na sede do PS na noite de terça-feira a falar aos militantes da sua terra.

O comentador, jurista e professor de direito Miguel Prata Roque, natural de Vila Franca de Xira, é candidato à sucessão de Ricardo Leão na Federação da Área Urbana de Lisboa do Partido Socialista (FAUL).

O candidato esteve na sede do PS em VFX na noite de terça-feira, 17 de Dezembro, para expor as suas ideias e contactar com os militantes.

Miguel Prata Roque, que foi também ex-secretário de estado, deu uma entrevista a O MIRANTE que pode ser lida na próxima edição impressa do jornal.