Volta a estalar o verniz entre presidente e oposição na Câmara do Entroncamento

Discussão sobre a colocação de cinco assistentes operacionais da escolas no quadro de pessoal do município acabou por azedar. Vereador do PSD desafiou o presidente Jorge Faria (PS) a ir às escolas falar com as pessoas e ver a realidade.

O ambiente político crispado tem sido apanágio na Câmara do Entroncamento. Na última reunião do executivo, a discussão voltou a subir de tom entre o presidente Jorge Faria (PS) e os vereadores do PSD, levando a gritos e trocas de acusações. A situação ocorreu devido a um ponto da ordem de trabalhos que prevê a contratação de cinco assistentes operacionais para os refeitórios escolares. O PSD tinha sugerido a contratação de mais auxiliares para as escolas, mas a gestão socialista não agendou a proposta.

O vereador Rui Gonçalves acusou Jorge Faria de se defender através dos rácios estabelecidos para a contratação de pessoal auxiliar para as escolas, que considera insuficiente, e de não conhecer a realidade no terreno. “Os rácios até estão a ser contestados por estarem, alegadamente, errados, mas isso o senhor presidente não diz. Se não acredita, vá às escolas. Saia do seu trono e passe lá uns dias, fale com as pessoas. Aí podemos falar de igual para igual. A nossa proposta foi baseada em reuniões com o agrupamento e as necessidades que nos transmitiram e o senhor, por seu livre arbítrio, decidiu ignorar e não trazer a votação. Como sempre, acha-se senhor e dono da Câmara Municipal do Entroncamento”, atirou o vereador.

Jorge Faria garante que a câmara municipal se rege pelos rácios estabelecidos e assim será, até prova em contrário, porque acredita estarem certos, não tendo conhecimento de nenhum erro. “De igual para igual nunca vamos falar, porque eu falo com conhecimento da realidade e o senhor sobre coisas sem fundamento. Não devia interromper nem se rir das minhas intervenções, acho que é um princípio básico de educação que lhe falta. Se há falta de pessoas, é uma opinião sua que não faz cabimento à realidade”, afirmou.

Rui Gonçalves lamentou os comentários de Jorge Faria e a constante tentativa do autarca em interromper a oposição. “Não lhe reconheço, em nenhuma medida, autoridade moral para fazer juízos sobre a minha educação, nem sobre qualquer outra coisa relativa a mim. O senhor interrompe, consistentemente, intervenções nossas e depois diz que o senhor é que é interrompido. É a táctica do calimero”, rematou o vereador do PSD.

O presidente tentou levar a proposta a votação, voltando a ser interrompido pelo vereador do PSD, que exigiu fazer defesa da honra, chegando a levantar e sobrepor a voz à de Jorge Faria, que não gostou, exigindo que o vereador falasse mais baixo pois quem falava alto nas reuniões era ele. Rui Madeira (PSD) também interveio sobre o ponto e mostrou a sua solidariedade para com Rui Gonçalves. “O presidente não consegue responder cabalmente às questões, então começa a falar de falta de educação, mas esse argumento está completamente esgotado. Para verificar isto, basta ver o que acontece em reuniões, como a de hoje, onde a participação dos vereadores da oposição é sempre limitada quando tentam colaborar na resolução de um problema”, declarou.