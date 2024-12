Anúncio foi feito pelo presidente da Câmara de Constância no início da assembleia municipal de19 de Dezembro. Vão para o desemprego cerca de 200 trabalhadores.

Fábrica da Tupperware fecha no início de 2025 em Montalvo

Após vários meses de espera e indecisão, é conhecido o futuro da fábrica da Tupperware em Montalvo, que, a partir de 8 de Janeiro de 2025, irá encerrar definitivamente. A informação foi transmitida pelo presidente da Câmara de Constância, Sérgio Oliveira, no início da sessão da assembleia municipal de 19 de Dezembro.

O autarca socialista deixou uma palavra de solidariedade aos trabalhadores neste momento difícil e reforçou que a autarquia irá ajudar no que for possível, com os serviços sociais e junto de outras instituições competentes.