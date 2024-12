Santarém inaugura Anatomia Patológica e a única no país com leitura óptica total

A secretária de Estado da Gestão da Saúde inaugurou esta sexta-feira, 20 de Dezembro, as novas instalações do serviço de Anatomia Patológica no Hospital Distrital de Santarém, sendo o único serviço público do género na região. Cristina Vaz Tomé inaugurou também as instalações que através de protocolo vão instalar o Gabinete Médico Legal de Santarém. O investimento nestas novas instalações representam 2,8 milhões de euros e permite que o serviço, que analisa material recolhido do corpo humano, importante para o diagnóstico de doenças oncológicas, seja o primeiro do país com total rastreabilidade, ou seja, desde que uma amostra chega ao laboratório até á fase final é identificada por leitura óptica.

Com melhores condições a Unidade Local de Saúde da Lezíria, que gere o hospital, pode vir a prestar serviços para outras unidades públicas e privadas, como já faz com a Unidade Local de Saúde do Oeste.