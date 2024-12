Tagusvalley celebra 20º aniversário de um projecto inovador

Comemorações do 20º aniversário do Parque de Ciência e Tecnologia de Abrantes, arrancaram dia 19 de Dezembro, com a assinatura do contrato para expansão do projecto T-Code, dedicado à literacia digital direccionado para crianças de 1º ciclo do Médio Tejo.

O Tagusvalley – Parque de Ciência e Tecnologia (PCT) de Abrantes iniciou no dia 19 de Dezembro a celebração do 20º aniversário com a assinatura do contrato para a expansão do projecto T_Code, dedicado à literacia digital, dirigido a alunos do 1º ciclo do Médio Tejo. O projecto, que tem promovido competências digitais e criativas nas escolas de Abrantes, é, agora, alargado ao Médio Tejo no âmbito de um concurso público que o Tagusvalley venceu. Vai ser desenvolvido ao longo dos próximos três anos, visa reforçar a capacitação das crianças, em idade escolar, e a preparação para os desafios futuros.