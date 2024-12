Administrador de insolvência da Jodel faz festa para motivar trabalhadores que mantêm empresa a funcionar

O administrador de insolvência da Jodel, em Aveiras de Cima, Azambuja, decidiu fazer um lanche de Natal para reconhecer o papel dos 70 trabalhadores que mantêm a empresa em funcionamento para se evitar que seja desvalorizada e possa ser vendida por um justo valor. Os trabalhadores receberam já dois meses de ordenados, um deles que não pertencia pagar porque é antes da insolvência e vão receber o mês de Dezembro a tempo e horas, tendo também já recebido dois meses de subsídio de Natal referente ao tempo da insolvência. Os trabalhadores estão satisfeitos com o facto de a empresa estar a funcionar, porque o mais frequente nas insolvências é fechar as instalações.

Quando o administrador judicial tomou conta da empresa de detergentes, por decisão do tribunal, as contas estavam a zero e neste momento a empresa já gera receitas. Os trabalhadores, menos de metade do que a empresa teve, estão satisfeitos, apesar dos momentos de aflição e de ainda terem dinheiro a receber.

Há vários interessados na Jodel e há esperança que o futuro desta empresa do concelho de Azambuja seja mais risonho.