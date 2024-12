Núcleo Sportinguista de Vila Franca de Xira é ponto de encontro da comunidade

Fundado em 1990, o Núcleo Sportinguista de Vila Franca de Xira tem acompanhado os sucessos e os percalços do clube do leão sempre com um espírito de serviço à comunidade e todos os dias tem as portas abertas a quem o queira visitar.

Aurélio Marques é um rosto conhecido na cidade de Vila Franca de Xira com um percurso de vida dedicado à comunidade, ao desporto e à vida pública.

Já foi dirigente desportivo, vereador e é presidente do Núcleo Sportinguista de Vila Franca de Xira.

O seu trajecto de vida é um testemunho da paixão, resiliência e compromisso que tem com a vida.

Sócio do Sporting Clube de Portugal desde 1966, o amor pelo clube é uma herança familiar que abraçou com entusiasmo.

O Núcleo Sportinguista de Vila Franca de Xira foi fundado em 1990.

Aurélio Marques mantém um espírito activo e uma vida recheada de experiências e profissões. Diz que nunca foi um homem com medo do trabalho e sabe o valor do esforço para se poder conquistar alguma coisa na vida.

É uma entrevista para ler na edição impressa de O MIRANTE.