Demolições arrancaram em força no acesso norte a Santarém

A demolição de alguns edifícios na zona da Senhora da Guia, em Santarém, avançou em força esta segunda-feira, 6 de Janeiro, constituindo o ponto de partida para a empreitada de requalificação da Avenida Francisco de Sá Carneiro, também conhecida como acesso norte de Santarém.

Na zona onde estão a decorrer os trabalhos vai nascer uma rotunda e, mais tarde, uma via de acesso ao complexo aquático municipal. A intervenção tem sido acompanhada pela Polícia de Segurança Pública.

A falta de passeios e de bermas seguras para os peões e esgotos a céu aberto são problemas há muito identificados na entrada norte de Santarém, pela Avenida Francisco Sá Carneiro, zona muito concorrida de trânsito e que serve várias superfícies comerciais. O objectivo do município é construir passeios com ciclovia ao longo dessas centenas de metros, além de ser reformular o traçado rodoviário, com duas faixas para entrada na cidade e uma faixa para saída.

A requalificação do acesso norte a Santarém pela Avenida Francisco Sá Carneiro vai ser executada em duas fases, com a primeira a abranger a zona entre o antigo troço da EN3 na proximidade dos semáforos existentes na zona da Senhora da Guia e os supermercados Pingo Doce e E.Leclerc. Essa intervenção prevê a construção de duas rotundas, uma em cada um dos extremos desse traçado, bem como a abertura de uma nova via a ligar ao Jardim de Cima. A segunda fase a intervencionar vai dos citados supermercados até à rotunda Bernardo Santareno, em Vale de Estacas.

Para a primeira fase da obra, a Câmara de Santarém recorreu pela primeira vez a uma figura do Direito Urbanístico chamada Unidade de Execução, que delimita a área a intervir e a respectiva ocupação do solo em conformidade com as opções de planeamento consagradas no Plano Director Municipal (PDM) de Santarém. Essa solução envolve parceiros externos, nomeadamente proprietários de terrenos e investidores que pretendem criar uma nova área comercial na zona da Senhora da Guia.