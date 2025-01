Gala celebrou 16 anos da Universidade Sénior de Benavente

A data foi assinalada com uma exposição e diversas actuações em palco, num evento marcado pela criatividade e pela vivência activa da terceira idade.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A Universidade Sénior do Concelho de Benavente (USCB) celebrou, dia 10 de Janeiro, o seu 16.º aniversário com uma gala comemorativa no Centro Cultural de Samora Correia.

A iniciativa começou com a inauguração de uma exposição colectiva na galeria do Centro Cultural de Samora Correia, onde foram apresentados trabalhos artísticos elaborados por professores e alunos da instituição.

Seguiu-se a gala comemorativa que trouxe ao palco um leque variado de actuações, incluindo música, teatro, dança, poesia e ginástica. As performances arrancaram aplausos da plateia, num ambiente que celebrou o talento e a vitalidade dos participantes.

A Universidade Sénior do Concelho de Benavente, com 16 anos de história, tem sido um pilar fundamental na promoção do envelhecimento ativo e na luta contra o isolamento social.