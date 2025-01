Luís Ferreira gere o Restaurante O Pinheiro em Almeirim

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Luís Ferreira foi militar, mas a vida trocou-lhe as voltas quando soube que ia ser pai aos 19 anos. Aos 39 anos, é o novo rosto do restaurante O Pinheiro, em Almeirim, após o sogro Joaquim Pinheiro ter deixado o negócio. A seu lado tem a esposa Raquel e juntos gerem uma equipa de 33 funcionários com quem trabalham, Raquel Pinheiro na coordenação da cozinha e Luís Ferreira nas encomendas de comida para fora.