Filarmónica da Lapa celebrou 116 anos

Fundada a 6 de Janeiro de 1909, Associação Filarmónica União Lapense tem ajuda a dar dinâmica cultural à aldeia da Lapa, no Cartaxo.

A Associação Filarmónica União Lapense, da freguesia da Lapa, concelho do Cartaxo, celebrou este domingo 116 anos. Fundada a 6 de Janeiro de 1909, a banda é dirigida pelo maestro Edgar Barbosa e tem conseguido cativar músicos da terra para garantir a sua continuidade. O MIRANTE assistiu ao ensaio antes do concerto de aniversário e conversou com o presidente e músico mais antigo da banda.

Leia a reportagem completa numa próxima edição impressa de O MIRANTE.