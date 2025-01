Cinco listas em campanha eleitoral para Câmara dos Jovens em Abrantes

A Câmara dos Jovens de Abrantes conta com cinco listas em campanha eleitoral. Ana Carolina Duarte, Diogo Batista (Lista Voz do Jovem), Gonçalo Silva (Lista Vanguard’arte), Raquel Vital (Lista C- Construir o Futuro) e Íris Gomes (Lista Vive o Desporto) representaram as cinco listas candidatas ao projecto, que pretende valorizar a opinião dos jovens, as suas ideias e perspectivas para o futuro. O debate público com os cinco jovens decorreu dia 11 de Janeiro, no auditório da Escola Dr. Manuel Fernandes, em Abrantes, e contou com a presença do presidente do município, Manuel Valamatos, e da vereadora Celeste Simão.

Cada lista é responsável pela gestão de um orçamento de 10 mil euros, atribuído pelo município de Abrantes, para concretizar projectos estruturantes para o concelho. As votações decorrem de 17 a 23 de Janeiro, na plataforma Abrantes 360, devendo os eleitores ter entre os 14 e 21 anos. Os resultados serão divulgados dia 24 de Janeiro e a tomada de posse do executivo eleito acontecerá na reunião de câmara seguinte. O mandato dos eleitos terá a duração de um ano, a contar da data de tomada de posse. O presidente Manuel Valamatos espera que do programa saiam homens e mulheres do futuro, afirmando estar sempre disponível para ouvir e falar com os jovens sobre ideias e projectos para o concelho.