Para Rosa Torre os clientes são como família e a motivação para continuar a trabalhar

Rosa Torre ou simplesmente avó Rosa. É assim que é conhecida a mulher de 69 anos que há 20 está atrás do balcão da pastelaria que abriu na Avenida D. Afonso Henriques, em Santarém. As dores da idade são sentidas mas acabam normalmente esquecidas pela rotina que começa antes do ponteiro do relógio bater nas seis da manhã.

Para Rosa os clientes são amigos confidentes aos quais gosta de dar bons conselhos. É por eles diz, que todos os dias se levanta com vontade de continuar a trabalhar.

É pela simplicidade na decoração e pelo cheiro a broas acabadas de fazer que a pastelaria da avó Rosa se destaca de todas as outras que vieram, muitas delas, depois da sua. De mel, de nozes, ou amêndoas, de formato arredondado ou alongado, há broas caseiras para todos os gostos dispersas em tabuleiros que fazem as delícias dos clientes. Esta é uma reportagem para ler na íntegra na edição impressa de O MIRANTE.