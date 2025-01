Daniel Teixeira leva a arte para fora da sala de aula

partilhe no Facebook

Para Daniel Teixeira, ser professor é uma honra, e é por isso que procura estar sempre ao nível dos seus alunos. O docente lecciona Educação Visual há 18 anos na Escola Duarte Lopes, em Benavente, onde desenvolveu o projecto criativo “DoTamanhodoMundo”.

Daniel Teixeira sempre demonstrou aptidão para a criatividade. Durante a juventude, era caricaturista e gostava de brincar com a imagem. Defende que a arte deve ser dinâmica e prefere evitar galerias onde a permanência e a rigidez não o cativam. Na escola, os alunos tratam-no por "tu", com respeito, e é com eles que desenvolve trabalhos criativos fora das quatro paredes da sala de aula.