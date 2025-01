Triatlo do Alhandra inicia 2025 com mais de uma centena de atletas

O Alhandra Sporting Club apresentou a nova equipa de triatlo para 2025, numa cerimónia que marcou os 20 anos da modalidade no clube.

O Alhandra Sporting Club (ASC) apresentou este sábado a nova equipa de triatlo para a época de 2025. A cerimónia decorreu no Clube Recreativo dos Cotovios na presença de atletas, treinadores, pais e dirigentes associativos. A equipa conta com 102 atletas dos sete aos 63 anos, idades que abarcam os diversos escalões de formação e competição.

A equipa de triatlo do ASC assinala duas décadas de existência num percurso extraordinário como fez questão de sublinhar o presidente da direcção, Jorge Leitão.