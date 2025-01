Acidente com quatro carros em Alpiarça causa dois feridos graves

Um acidente com quatro viaturas ligeiras na Estrada Nacional 118, no limite do concelho de Alpiarça, no entroncamento para a localidade de Frade de Baixo, junto à fábrica da Compal, causou dois feridos graves. A colisão ocorreu esta quinta-feira, 23 de Janeiro, cerca das 7h45 quando uma viatura estava parada para virar para a estrada em direcção às estufas do Frade de Baixo. Os feridos foram assistidos pelos Bombeiros Municipais de Alpiarça e pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação.