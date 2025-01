Cartaxo vai ter 11 apartamentos para pessoas em situação de fragilidade social

Cerci Flor da Vida de Azambuja vai investir em habitação colaborativa e comunitária em terreno cedido pela Câmara do Cartaxo junto à GNR. Investimento totaliza 1 milhão e 350 mil euros mais IVA.

Foi assinado na manhã de 24 de Janeiro o auto de consignação para construção de habitação colaborativa e comunitária no Cartaxo, num terreno cedido pelo município à Cerci Flor da Vida de Azambuja. Prevê-se que as obras comecem no dia 3 de Fevereiro e estejam concluídas num prazo máximo de 14 meses.

O projecto Viver em Comunidade – Quinta das Pratas prevê a construção de 11 apartamentos para 30 residentes, destinados a população idosa, população com deficiência ou incapacidade, pessoas em situação de isolamento ou vítimas de violência doméstica, entre outras situações de fragilidade social.

O projecto inclui serviços de apoio e espaços partilhados e o investimento é de cerca de 1 milhão e 350 mil euros mais IVA, dos quais 933 mil euros financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).