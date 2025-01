Material pirotécnico explode em carrinha em zona residencial de Benavente

partilhe no Facebook

Uma explosão que deflagrou na madrugada de domingo, 26 de Janeiro, em Benavente, numa carrinha que transportava material pirotécnico, provocou danos na própria viatura e em habitações contíguas.

A carrinha encontrava-se estacionada numa área residencial e de serviços na Rua Dr. Ribeiro Sanches, muito próximo de um alojamento local onde se encontrava a equipa da empresa de pirotecnia que assegurava o serviço da Festa Pequena em Honra de Nossa Senhora da Paz, em Benavente.

O impacto da explosão, que teve lugar pelas 1h20, espalhou destroços pela estrada e sobressaltou os moradores daquela artéria. Não se registaram feridos.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Benavente e a GNR. A investigação está a cargo da Polícia Judiciária, que terá como principal incumbência apurar as circunstâncias e o que motivou o rebentamento do material pirotécnico.