Moradores de Vale da Pinta desiludidos com Câmara do Cartaxo

As obras de manutenção e requalificação na zona do Sol Posto, em Vale da Pinta, no concelho do Cartaxo, ficaram a meio e os moradores saíram à rua para mostrar o seu descontentamento.

A empreitada insere-se num plano faseado que abrange todas as freguesias do concelho, com prioridade para as áreas mais necessitadas, tendo em conta a importância das vias, o número de utilizadores e o seu estado de conservação.